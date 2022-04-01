Игрок «Бордо» пойман на краже бутс из раздевалки

Молодой футболист «Бордо» был пойман на краже бутс из раздевалки, сообщает RMC Sport. Это был игрок, тренирующийся с основным составом команды.

По информации источника, имя нарушителя, который перепродавал бутсы в интернете, раскрыла его бывшая девушка. Взрослые игроки «Бордо» посчитали, что вора необходимо отстранить от команды.

Однако, клуб наказал игрока всего лишь дисквалификацией на один матч и крупным штрафом. Однако многие одноклубники сочли штраф слишком маленьким.