Игрок «Бордо» пойман на краже бутс из раздевалки
Молодой футболист «Бордо» был пойман на краже бутс из раздевалки, сообщает RMC Sport. Это был игрок, тренирующийся с основным составом команды.
По информации источника, имя нарушителя, который перепродавал бутсы в интернете, раскрыла его бывшая девушка. Взрослые игроки «Бордо» посчитали, что вора необходимо отстранить от команды.
Однако, клуб наказал игрока всего лишь дисквалификацией на один матч и крупным штрафом. Однако многие одноклубники сочли штраф слишком маленьким.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|29
|20
|5
|4
|59-27
|65
|
2
|Марсель
|29
|15
|8
|6
|45-27
|53
|
3
|Ренн
|29
|16
|4
|9
|63-28
|52
|
4
|Ницца
|29
|15
|6
|8
|39-23
|50
|
5
|Страсбур
|29
|13
|9
|7
|50-32
|48
|
6
|Лилль
|29
|12
|10
|7
|38-35
|46
|
7
|Монако
|29
|12
|8
|9
|43-30
|44
|
8
|Ланс
|29
|12
|8
|9
|45-39
|44
|
9
|Лион
|29
|11
|10
|8
|40-37
|42
|
10
|Нант
|29
|12
|6
|11
|36-31
|42
|
11
|Монпелье
|29
|12
|5
|12
|43-40
|41
|
12
|Реймс
|29
|8
|12
|9
|32-31
|36
|
13
|Брест
|29
|9
|8
|12
|36-43
|35
|
14
|Анже
|29
|8
|8
|13
|32-41
|32
|
15
|Труа
|29
|7
|8
|14
|27-42
|29
|
16
|Лорьян
|29
|6
|10
|13
|24-43
|28
|
17
|Клермон Фут
|29
|7
|7
|15
|28-51
|28
|
18
|Сент-Этьен
|29
|6
|9
|14
|29-51
|27
|
19
|Метц
|29
|4
|11
|14
|26-52
|23
|
20
|Бордо
|29
|4
|10
|15
|38-70
|22
Результаты / календарь
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|2.04
|18:00
|
Ницца – Ренн
|- : -
|2.04
|20:00
|
Лилль – Бордо
|- : -
|2.04
|22:00
|
Сент-Этьен – Марсель
|- : -
|3.04
|14:00
|
Страсбур – Ланс
|- : -
|3.04
|16:00
|
Клермон Фут – Нант
|- : -
|3.04
|16:00
|
Метц – Монако
|- : -
|3.04
|16:00
|
Монпелье – Брест
|- : -
|3.04
|16:00
|
Труа – Реймс
|- : -
|3.04
|18:05
|
Лион – Анже
|- : -
|3.04
|21:45
|
ПСЖ – Лорьян
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|17
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|16
|
|
Мартен Террье
Ренн
|16
|П
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|10
|
|
Димитри Пайет
Марсель
|9
|
|
Бенжамен Буриго
Ренн
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Йохан Гастьен
Клермон Фут
|25
|2
|5
|
|
Тежи Саванье
Монпелье
|24
|1
|7
|
|
Бонфим Коста Сантос Данте
Ницца
|27
|1
|4
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