«Лион» сообщил о 10 случаях заражения коронавирусом

«Лион» объявил, что в клубе выявлены 10 случаев заражения коронавирусом. Одним из зараженных стал бразильский полузащитник Лукас Пакета.

На данный момент Пакета находится на карантине в Дубае, куда улетел на время отпуска из-за паузы в чемпионате Франции.

Также на этой неделе «Лорьян» сообщил о 5 случаях заражения коронавирусом в клубе, а «Нант» объявил о том, что два игрока первой команды сдали положительные тесты на Covid-19.