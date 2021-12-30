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«Лион» сообщил о 10 случаях заражения коронавирусом

04:48

«Лион» объявил, что в клубе выявлены 10 случаев заражения коронавирусом. Одним из зараженных стал бразильский полузащитник Лукас Пакета.

На данный момент Пакета находится на карантине в Дубае, куда улетел на время отпуска из-за паузы в чемпионате Франции.

Также на этой неделе «Лорьян» сообщил о 5 случаях заражения коронавирусом в клубе, а «Нант» объявил о том, что два игрока первой команды сдали положительные тесты на Covid-19.

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Евгений Козинов все материалы автора

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