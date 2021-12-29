Агент Головина рассказал о состоянии футболиста после сомнительного теста на ковид

Александр Клюев, агент российского полузащитника «Монако» Александра Головина, в разговоре с «СЭ» рассказал о состоянии здоровья игрока после сомнительного теста на коронавирус.

«С Сашей все в порядке, он сдал несколько отрицательных тестов, коронавируса у него нет. Уже завтра «Монако» выходит с каникул и начинает тренировки после небольшой паузы. Головин чувствует себя замечательно. Завтра приступает к тренировкам в общей группе», — сказал Клюев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

22 декабря 25-летний Головин не попал в заявку «Монако» на матч 19-го тура лиги 1 с «Ренном» (2:1), хотя был в списке футболистов, которые готовились к игре. По данным «СЭ», его тест на коронавирус дал сомнительный результат. В клубе решили не рисковать и оставили Головина вне команды.

Следующий матч «Монако» проведет с «Кевийи» в 1/16 финала Кубка Франции. Встреча состоится 2 января, начало в 20.30 (мск).