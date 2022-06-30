Витинья прибыл в офис «ПСЖ» для подписания контракта
Полузащитник «Порту» Витинья прибыл в офис «ПСЖ» для подписания контракта, информирует Canal Supporters.
Ранее сообщалось, что контракт с 22-летним игроком будет рассчитан до 2027 года. Хавбек станет первым приобретением для нового спортивного директора Луиша Кампуша.
«Порту» получит 40 миллионов евро за португальца. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 30 миллионов евро.
В прошедшем сезоне Витинья сыграл в 47 матчах во всех турнирах, забил четыре гола и сделал пять голевых передач.
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3
|Монако
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4
|Ренн
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5
|Ницца
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6
|Страсбур
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7
|Ланс
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8
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9
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10
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11
|Брест
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12
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13
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14
|Анже
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15
|Труа
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16
|Лорьян
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17
|Клермон Фут
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|0-0
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18
|Тулуза
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19
|Аяччо
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20
|Осер
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Анже – Нант
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Клермон Фут – ПСЖ
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Ланс – Брест
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Лилль – Осер
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Лион – Аяччо
|- : -
|7.08
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Марсель – Реймс
|- : -
|7.08
|00:00
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Монпелье – Труа
|- : -
|7.08
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Ренн – Лорьян
|- : -
|7.08
|00:00
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Страсбур – Монако
|- : -
|7.08
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Тулуза – Ницца
|- : -
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