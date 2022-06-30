Витинья прибыл в офис «ПСЖ» для подписания контракта

Полузащитник «Порту» Витинья прибыл в офис «ПСЖ» для подписания контракта, информирует Canal Supporters.

Ранее сообщалось, что контракт с 22-летним игроком будет рассчитан до 2027 года. Хавбек станет первым приобретением для нового спортивного директора Луиша Кампуша.

«Порту» получит 40 миллионов евро за португальца. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 30 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Витинья сыграл в 47 матчах во всех турнирах, забил четыре гола и сделал пять голевых передач.