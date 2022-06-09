Стало известно, почему Головин не перешел из «Монако» в «Ньюкасл»

По данным «СЭ», информация о сорвавшемся переходе полузащитника «Монако» Александра Головина в «Ньюкасл» и отказе монегасков продать его англичанам минувшей зимой за 40 миллионов евро не соответствует действительности.

Клуб из княжества не получал официального предложения от «сорок» о таком трансфере. Контракт 26-летнего Головина с «Монако» действует еще два года. Сейчас Transfermarkt оценивает российского игрока в 25 миллионов евро.

«Ньюкасл» упоминался в связи с монегасками в конце прошлого года, когда пошел слух, что их спортивный директор Пол Митчелл готов уехать из княжества и уже предложил свои услуги английскому клубу. Эти сведения не нашли подтверждения. Митчелл продолжает работу в «Монако».

В минувшем сезоне Головин провел за монегасков 39 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.