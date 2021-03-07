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«ПСЖ» обыграл «Брест» в Кубке Франции, Мбаппе сделал дубль

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«ПСЖ» победил «Брест» (3:0) в матче 1/16 финала Кубка Франции.

В составе победителей дубль сделал Килиан Мбаппе, еще один мяч забил Пабло Сарабия. Соперник парижан по 1/8 финала станет известен после жеребьевки.

Кубок Франции

1/16 финал

«Брест» — «ПСЖ» — 0:3 (0:2)

Голы: Мбаппе, 9 (0:1). Сарабия, 44 (0:2). Мбаппе, 73 (0:3).

«Брест»: Сибуа, Бааль, Пьер-Габриэль (Фоссюрье, 84), Дюверн, Брассье, Филиппото (Шарбоннье, 84), Белькебла, Февр, Фадига (Жан Лукас, 74), Кардона, Ле Дуарон (Мунье, 75).

«ПСЖ»: Рико, Диалло, Керер (Пембеле, 46), Баккер, Эррера (Гей, 74), Сарабия (Ди Мария, 66), Дракслер, Данилу Перейра, Верратти (Рафинья, 74), Паредес, Мбаппе.

Предупреждения: Паредес, 27. Эррера, 69.

Судья: Бризар.

6 марта. Брест. Стадион «Франсис Ле Бле».

Брест — ПСЖ

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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