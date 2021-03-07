«ПСЖ» обыграл «Брест» в Кубке Франции, Мбаппе сделал дубль
«ПСЖ» победил «Брест» (3:0) в матче 1/16 финала Кубка Франции.
В составе победителей дубль сделал Килиан Мбаппе, еще один мяч забил Пабло Сарабия. Соперник парижан по 1/8 финала станет известен после жеребьевки.
Кубок Франции
1/16 финал
«Брест» — «ПСЖ» — 0:3 (0:2)
Голы: Мбаппе, 9 (0:1). Сарабия, 44 (0:2). Мбаппе, 73 (0:3).
«Брест»: Сибуа, Бааль, Пьер-Габриэль (Фоссюрье, 84), Дюверн, Брассье, Филиппото (Шарбоннье, 84), Белькебла, Февр, Фадига (Жан Лукас, 74), Кардона, Ле Дуарон (Мунье, 75).
«ПСЖ»: Рико, Диалло, Керер (Пембеле, 46), Баккер, Эррера (Гей, 74), Сарабия (Ди Мария, 66), Дракслер, Данилу Перейра, Верратти (Рафинья, 74), Паредес, Мбаппе.
Предупреждения: Паредес, 27. Эррера, 69.
Судья: Бризар.
6 марта. Брест. Стадион «Франсис Ле Бле».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю