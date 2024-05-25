Агент Головина рассказал, как футболист восстанавливается после травмы

Агент полузащитника Александра Головина Александр Клюев рассказал о том, как футболист восстанавливается после травмы.

«У Головина все хорошо. Он уже в отпуске, восстанавливается. Александр готовится к интересному предстоящему сезону в «Монако», — сказал Клюев «РБ Спорт».

Напомним, в конце апреля Головин получил травму лодыжки на тренировке и выбыл до конца сезона. «Монако» заняло второе место в чемпионате Франции и попало в групповой этап Лиги чемпионов.