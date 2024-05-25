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25 мая, 23:58

Агент Головина рассказал, как футболист восстанавливается после травмы

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Агент полузащитника Александра Головина Александр Клюев рассказал о том, как футболист восстанавливается после травмы.

«У Головина все хорошо. Он уже в отпуске, восстанавливается. Александр готовится к интересному предстоящему сезону в «Монако», — сказал Клюев «РБ Спорт».

Напомним, в конце апреля Головин получил травму лодыжки на тренировке и выбыл до конца сезона. «Монако» заняло второе место в чемпионате Франции и попало в групповой этап Лиги чемпионов.

Источник: РБ Спорт
Александр Головин
Футбол
ФК Монако
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2
 Монако 34 20 7 7 68-42 67
3
 Брест 34 17 10 7 53-34 61
4
 Лилль 34 16 11 7 52-34 59
5
 Ницца 34 15 10 9 40-29 55
6
 Лион 34 16 5 13 49-55 53
7
 Ланс 34 14 9 11 45-37 51
8
 Марсель 34 13 11 10 52-41 50
9
 Реймс 34 13 8 13 42-47 47
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 Ренн 34 12 10 12 53-46 46
11
 Тулуза 34 11 10 13 42-46 43
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 Монпелье 34 10 12 12 43-48 41
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 Страсбур 34 10 9 15 38-50 39
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 Нант 34 9 6 19 30-55 33
15
 Гавр 34 7 11 16 34-45 32
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 Метц 34 8 5 21 35-58 29
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 Лорьян 34 7 8 19 43-66 29
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