«Лион» продлил контракт с защитником Люкеба

Защитник Кастелло Люкеба продлил контракт с «Лионом», сообщает пресс-служба клуба.

Новое соглашение рассчитано до 30 июня 2025 года. В июле 2021 года он подписал с «Лионом» свой первый профессиональный контракт.

В текущем сезоне 19-летний француз провел 5 матчей в чемпионате Франции и забил один гол.