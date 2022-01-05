«Лион» продлил контракт с защитником Люкеба
5 января, 23:57
Защитник Кастелло Люкеба продлил контракт с «Лионом», сообщает пресс-служба клуба.
Новое соглашение рассчитано до 30 июня 2025 года. В июле 2021 года он подписал с «Лионом» свой первый профессиональный контракт.
В текущем сезоне 19-летний француз провел 5 матчей в чемпионате Франции и забил один гол.
Дополнительная информация:
https://www.ol.fr/en/contents/articles/2022/01/03/extension-for-castello-lukeba-until-2025
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