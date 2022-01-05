«ПСЖ» сообщил о возвращении Месси после отрицательного теста на коронавирус

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси сдал отрицательный тест на коронавирус, сообщает пресс-служба французского клуба.

Аргентинец прибыл в Париж и скоро возобновит тренировки в общей группе.

2 января «ПСЖ» сообщил, что Месси и еще трое игроков команды заразились коронавирусом. Аргентинец вместе с семьей проводил новогодние каникулы на родине.

В этом сезоне Месси сыграл за «ПСЖ» в 16 матчах во всех турнирах, забил 6 голов (только один — во французском чемпионате) и сделал 4 результативные передачи.