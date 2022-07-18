«Лион» отказался покупать экс-игрока «Реала» Марсело

«Лион» занимается поиском левого защитника. Команде был предложен экс-игрок «Реала» Марсело, сообщает Foot Mercato.

По данным источника, французский клуб ищет замену Эмерсону, который ранее вернулся в «Челси». «Лион» рассматривал кандидатуру 34-летнего Марсело, но его финансовые запросы сочли слишком завышенными.

Ранее бразилец получил предложение от «Лос-Анджелеса», но он хотел бы продолжить карьеру в Европе.

В составе «Реала» Марсело играл с 2007 по 2022 год. Вместе с командой он выиграл 25 трофеев, включая 5 побед в Лиге чемпионов.