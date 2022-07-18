«Лион» отказался покупать экс-игрока «Реала» Марсело
«Лион» занимается поиском левого защитника. Команде был предложен экс-игрок «Реала» Марсело, сообщает Foot Mercato.
По данным источника, французский клуб ищет замену Эмерсону, который ранее вернулся в «Челси». «Лион» рассматривал кандидатуру 34-летнего Марсело, но его финансовые запросы сочли слишком завышенными.
Ранее бразилец получил предложение от «Лос-Анджелеса», но он хотел бы продолжить карьеру в Европе.
В составе «Реала» Марсело играл с 2007 по 2022 год. Вместе с командой он выиграл 25 трофеев, включая 5 побед в Лиге чемпионов.
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12
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13
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14
|Анже
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15
|Труа
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16
|Лорьян
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17
|Клермон Фут
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|0-0
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18
|Тулуза
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19
|Аяччо
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20
|Осер
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Анже – Нант
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Клермон Фут – ПСЖ
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Ланс – Брест
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Лилль – Осер
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Лион – Аяччо
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Марсель – Реймс
|- : -
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Монпелье – Труа
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Ренн – Лорьян
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Страсбур – Монако
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Тулуза – Ницца
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