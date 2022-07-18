«Нант» близок к подписанию нападающего «Галатасарая» Мохамеда на правах аренды

«Нант» планирует завершить сделку с «Галатасараем» по переходу нападающего турецкого клуба Мостафы Мохамеда на правах аренды в ближайшие дни, сообщает Lequipe.

Французский клуб в 2020 году уже пытался подписать египетского форварда из своего клуба за 2,5 миллиона евро. «Нант» планирует заключить соглашение с двумя новыми нападающими, поскольку в новом сезоне французский клуб примет участие в Лиге Европы. 24-летний форвард сборной Египта может перейти в команду из французского чемпионата на правах аренды с опцией выкупа.

В прошедшем сезоне Мохамед провел за «Галатасарай» 40 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 5 результативных передач.