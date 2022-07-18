«Нант» близок к подписанию нападающего «Галатасарая» Мохамеда на правах аренды
«Нант» планирует завершить сделку с «Галатасараем» по переходу нападающего турецкого клуба Мостафы Мохамеда на правах аренды в ближайшие дни, сообщает Lequipe.
Французский клуб в 2020 году уже пытался подписать египетского форварда из своего клуба за 2,5 миллиона евро. «Нант» планирует заключить соглашение с двумя новыми нападающими, поскольку в новом сезоне французский клуб примет участие в Лиге Европы. 24-летний форвард сборной Египта может перейти в команду из французского чемпионата на правах аренды с опцией выкупа.
В прошедшем сезоне Мохамед провел за «Галатасарай» 40 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 5 результативных передач.
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13
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14
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15
|Труа
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16
|Лорьян
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17
|Клермон Фут
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18
|Тулуза
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19
|Аяччо
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Анже – Нант
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Клермон Фут – ПСЖ
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Ланс – Брест
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Лилль – Осер
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Лион – Аяччо
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Марсель – Реймс
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Монпелье – Труа
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Ренн – Лорьян
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Страсбур – Монако
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Тулуза – Ницца
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