«Марсель» готовит новое предложения для «Ланса» по трансферу защитника Клаусса

«Марсель» готовит новое предложения для «Ланса» по трансферу защитника Жонатана Клаусса, сообщает L'Equipe.

Изначально «Марсель» предложил «Лансу» за 29-летнего защитника 5 миллионов евро вместе с дополнительными бонусами в размере одного миллиона евро, которое было отклонено. Затем марсельский клуб увеличил сумму трансфера до 6 миллионов евро, однако «Ланс» также отклонил предложение. Ланский клуб настаивает на сумме в 10 миллионов евро. Клаусс, тем не менее, является приоритетом «Марселя», и клуб готовит для него третье предложение.

В сезоне-2021/22 Клаусс забил 4 гола и сделал 9 результативных передач в 39 матчах за «Ланс». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 15 миллионов евро.