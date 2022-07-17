«Марсель» готовит новое предложения для «Ланса» по трансферу защитника Клаусса
«Марсель» готовит новое предложения для «Ланса» по трансферу защитника Жонатана Клаусса, сообщает L'Equipe.
Изначально «Марсель» предложил «Лансу» за 29-летнего защитника 5 миллионов евро вместе с дополнительными бонусами в размере одного миллиона евро, которое было отклонено. Затем марсельский клуб увеличил сумму трансфера до 6 миллионов евро, однако «Ланс» также отклонил предложение. Ланский клуб настаивает на сумме в 10 миллионов евро. Клаусс, тем не менее, является приоритетом «Марселя», и клуб готовит для него третье предложение.
В сезоне-2021/22 Клаусс забил 4 гола и сделал 9 результативных передач в 39 матчах за «Ланс». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 15 миллионов евро.
Источник: https://www.lequipe.fr/
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