Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 16:29

«Марсель» готовит новое предложения для «Ланса» по трансферу защитника Клаусса

Алексей Еремин
Читать «СЭ» в

«Марсель» готовит новое предложения для «Ланса» по трансферу защитника Жонатана Клаусса, сообщает L'Equipe.

Изначально «Марсель» предложил «Лансу» за 29-летнего защитника 5 миллионов евро вместе с дополнительными бонусами в размере одного миллиона евро, которое было отклонено. Затем марсельский клуб увеличил сумму трансфера до 6 миллионов евро, однако «Ланс» также отклонил предложение. Ланский клуб настаивает на сумме в 10 миллионов евро. Клаусс, тем не менее, является приоритетом «Марселя», и клуб готовит для него третье предложение.

В сезоне-2021/22 Клаусс забил 4 гола и сделал 9 результативных передач в 39 матчах за «Ланс». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 15 миллионов евро.

Источник: https://www.lequipe.fr/

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Локомотив
Нижний Новгород

П1

26%

1.72

Обе забьют - да

12%

2.00

ИТБ1 (1.5)

6%

1.87
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Динамо
Ростов

Обе забьют - да

21%

1.88

П1

17%

1.82

ТБ 2.5

11%

1.96
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Ахмат 1
Спартак 1
Матч завершен

Х2

28%

1.52

ТБ 2.5

25%

1.92

П2

18%

2.75
Футбол
ФК Ланс
ФК Марсель
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Огуречная диета: польза и ожидаемый эффект
«Малиновского манило небо, оно его и забрало». Главный талант биатлона прогуливал сборы ради полетов, и разбился в 25 лет
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Селтик» интересуется полузащитником «ПСЖ» Мишу
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 0 0 0 0 0-0 0
2
 Марсель 0 0 0 0 0-0 0
3
 Монако 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ренн 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ницца 0 0 0 0 0-0 0
6
 Страсбур 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ланс 0 0 0 0 0-0 0
8
 Лион 0 0 0 0 0-0 0
9
 Нант 0 0 0 0 0-0 0
10
 Лилль 0 0 0 0 0-0 0
11
 Брест 0 0 0 0 0-0 0
12
 Реймс 0 0 0 0 0-0 0
13
 Монпелье 0 0 0 0 0-0 0
14
 Анже 0 0 0 0 0-0 0
15
 Труа 0 0 0 0 0-0 0
16
 Лорьян 0 0 0 0 0-0 0
17
 Клермон Фут 0 0 0 0 0-0 0
18
 Тулуза 0 0 0 0 0-0 0
19
 Аяччо 0 0 0 0 0-0 0
20
 Осер 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
7.08 00:00
Анже – Нант
 - : -
7.08 00:00
Клермон Фут – ПСЖ
 - : -
7.08 00:00
Ланс – Брест
 - : -
7.08 00:00
Лилль – Осер
 - : -
7.08 00:00
Лион – Аяччо
 - : -
7.08 00:00
Марсель – Реймс
 - : -
7.08 00:00
Монпелье – Труа
 - : -
7.08 00:00
Ренн – Лорьян
 - : -
7.08 00:00
Страсбур – Монако
 - : -
7.08 00:00
Тулуза – Ницца
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости