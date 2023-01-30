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Сегодня, 21:54

«Лион» оформил трансфер нападающего «Херенвена» Сарра

Иван Шитик
Корреспондент
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Амин Сарр (в центре).
Фото ФК «Лион»

«Лион» на официальном сайте объявил о трансфере нападающего «Херенвена» Амина Сарра.

21-летний нападающий заключил контракт с французским клубом до лета 2027 года.

Сумма трансфера составляет 11 миллионов евро, к которым может добавиться еще 1 миллион евро в виде бонусов. Также голландский клуб получит 10% от следующей продажи игрока.

В текущем сезоне чемпионата Нидерландов Амин Сарр отыграл 18 матчей, забил пять голов и сделал пять результативных передач.

ФК Лион
ФК Херенвен
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