Полузащитник «Удинезе» Макенго перешел в «Лорьян»

Полузащитник «Удинезе» Жан-Виктор Макенго перешел в «Лорьян», сообщает сайт французского клуба.

С 24-летним футболистом подписан контракт до лета 2027 года.

Макенго выступал за «Удинезе» с октября 2020 года. В сезоне-2022/23 он сделал 1 голевую передачу в 17 матчах за команду.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость француза в 7,5 миллиона евро.