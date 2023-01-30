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Сегодня, 22:34

Полузащитник «Удинезе» Макенго перешел в «Лорьян»

Иван Шитик
Корреспондент
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Жан-Виктор Макенго.
Фото ФК «Лорьян»

Полузащитник «Удинезе» Жан-Виктор Макенго перешел в «Лорьян», сообщает сайт французского клуба.

С 24-летним футболистом подписан контракт до лета 2027 года.

Макенго выступал за «Удинезе» с октября 2020 года. В сезоне-2022/23 он сделал 1 голевую передачу в 17 матчах за команду.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость француза в 7,5 миллиона евро.

ФК Лорьян
ФК Удинезе
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