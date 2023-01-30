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Кавазашвили отреагировал на извинения Малиновского за объятия с Головиным

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший голкипер «Спартака» и сборной СССР по футболу Анзор Кавазашвили прокомментировал решение украинского футболиста Руслана Малиновского извиниться за объятья с россиянином Александром Головиным.

«Когда в спорте преобладает политический шантаж, это ужасно. Вы же знаете, что из-за футбола останавливались войны? Спорт должен сближать людей, а не создавать конфликты. Малиновский и Головин обнялись, и никто на это не обратил внимание. А уже потом кто-то это разглядел и надавил. Это что ж такое? Почему украинские националисты создают ажиотаж вокруг человеческих отношений?» — приводит слова Кавазашвили «КП Спорт».

После завершения матча 20-го тура чемпионата Франции «Монако» — «Марсель» (1:1) Головин обнялся с Малиновским. 30 января Малиновский в социальных сетях извинился за этот поступок.

Александр Головин
Руслан Малиновский
Футбол
ФК Марсель
ФК Монако
3
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 20 15 3 2 49-15 48
2
 Ланс 20 13 6 1 33-14 45
3
 Марсель 20 13 4 3 40-17 43
4
 Монако 20 11 5 4 43-27 38
5
 Ренн 20 11 4 5 37-22 37
6
 Лорьян 20 10 5 5 33-30 35
7
 Лилль 20 10 4 6 35-26 34
8
 Клермон Фут 20 8 5 7 24-27 29
9
 Лион 20 8 4 8 30-23 28
10
 Ницца 20 7 7 6 23-20 28
11
 Тулуза 20 7 5 8 31-35 26
12
 Реймс 20 5 11 4 22-24 26
13
 Нант 20 4 10 6 21-24 22
14
 Монпелье 20 6 2 12 30-40 20
15
 Труа 20 4 7 9 31-41 19
16
 Брест 20 4 6 10 23-34 18
17
 Аяччо 20 4 3 13 16-36 15
18
 Страсбур 20 2 9 9 25-36 15
19
 Осер 20 3 4 13 16-43 13
20
 Анже 20 2 2 16 17-45 8
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38 тур
1.02 21:00
Анже – Аяччо
 - : -
1.02 21:00
Лилль – Клермон Фут
 - : -
1.02 21:00
Нант – Марсель
 - : -
1.02 21:00
Реймс – Лорьян
 - : -
1.02 21:00
Тулуза – Труа
 - : -
1.02 23:00
Ланс – Ницца
 - : -
1.02 23:00
Лион – Брест
 - : -
1.02 23:00
Монако – Осер
 - : -
1.02 23:00
Монпелье – ПСЖ
 - : -
1.02 23:00
Ренн – Страсбур
 - : -
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ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 13
Терем Моффи

Терем Моффи

Лорьян

 12
Неймар

Неймар

ПСЖ

 12
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 10
Неймар

Неймар

ПСЖ

 10
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Марсель

 7
И К Ж
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 15 2 2
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 17 2 2
Самюэль Жиго

Самюэль Жиго

Марсель

 14 1 2
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