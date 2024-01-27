«Лион» объявил о подписании 35-летнего Матича

Полузащитник Неманья Матич перешел из «Ренна» в «Лион». Пресс-служба клуба из Лиона сообщает, что контракт с 35-летним игроком рассчитан до 30 июня 2026 года.

Стоимость трансфера Матича составляет 2,6 миллиона евро.

Полузащитник перешел в «Ренн» летом 2023 года из «Ромы». В текущем сезоне лиги 1 Матич сыграл за клуб 13 матчей и не отметился результативными действиями.

«Лион» занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 16 очков в 19 матчах. «Ренн» находится девятой строчке с 25 очками.