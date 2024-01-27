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Сегодня, 21:00

«Марсель» — «Монако»: смотреть трансляцию матча французской лиги 1

Бесплатная трансляция матча «ПСЖ» — «Монако» начнется во Вконтакте в 23.00 мск 24 ноября
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболисты Александр Головин и Реда Хадра.
Александр Головин (слева) и Реда Хадра.
Фото AFP

27 января «Марсель» на своем поле стадиона «Велодром» примет «Монако» в матче 19-го тура чемпионата Франции по футболу. Игра начнется в 23.00 по московскому времени.

Смотреть бесплатную видеотрансляцию матча «Марсель» — «Монако» в прямом эфире можно будет в соцсети «ВКонтакте». «СЭ» проведет онлайн-трансляцию ключевых событий игры в своем матч-центре.

За «Монако» выступает российский полузащитник Александр Головин. В текущем сезоне 27-летний футболист провел за команду 17 игр, забил пять мячей и сделал три результативные передачи.

«Марсель» с 28 очками занимает седьмое место в турнирной таблице лиги 1 после 18 игр. Монегаски с 33 баллами находится на четвертой строчке в чемпионате Франции после 18 матчей.

Чемпионат Франции по футболу: новости и статьи, обзоры и расписание игр, результаты и календарь, статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

Александр Головин
Футбол
ФК Марсель
ФК Монако
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«Ницца» выиграла у «Метца»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 18 13 4 1 44-14 43
2
 Ницца 19 11 5 3 20-11 38
3
 Брест 18 10 4 4 27-15 34
4
 Монако 18 10 3 5 34-25 33
5
 Лилль 18 8 7 3 24-14 31
6
 Реймс 18 9 2 7 25-24 29
7
 Марсель 18 7 7 4 26-19 28
8
 Ланс 18 7 5 6 21-19 26
9
 Ренн 19 6 7 6 28-24 25
10
 Страсбур 18 6 6 6 19-23 24
11
 Гавр 18 5 7 6 19-20 22
12
 Монпелье 18 4 7 7 19-23 19
13
 Нант 18 5 3 10 20-30 18
14
 Тулуза 18 3 8 7 16-23 17
15
 Метц 19 4 4 11 16-29 16
16
 Лион 19 4 4 11 19-33 16
17
 Клермон Фут 18 3 5 10 13-27 14
18
 Лорьян 18 2 6 10 21-38 12
Результаты / календарь
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
26.01 23:00
Лион – Ренн
 2 : 3
27.01 19:00
Ницца – Метц
 1 : 0
27.01 23:00
Марсель – Монако
 - : -
28.01 15:00
Монпелье – Лилль
 - : -
28.01 17:00
Клермон Фут – Страсбур
 - : -
28.01 17:00
Лорьян – Гавр
 - : -
28.01 17:00
Реймс – Нант
 - : -
28.01 19:05
Тулуза – Ланс
 - : -
28.01 22:45
ПСЖ – Брест
 - : -
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Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 19
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 9
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 9
П
Пьер-Эмерик Обамеянг

Пьер-Эмерик Обамеянг

Марсель

 7
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

 6
Флориан Сотока

Флориан Сотока

Ланс

 5
И К Ж
Рассул Ндиайе

Рассул Ндиайе

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 13 1 1
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