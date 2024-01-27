Бесплатная трансляция матча «ПСЖ» — «Монако» начнется во Вконтакте в 23.00 мск 24 ноября

27 января «Марсель» на своем поле стадиона «Велодром» примет «Монако» в матче 19-го тура чемпионата Франции по футболу. Игра начнется в 23.00 по московскому времени.

Смотреть бесплатную видеотрансляцию матча «Марсель» — «Монако» в прямом эфире можно будет в соцсети «ВКонтакте». «СЭ» проведет онлайн-трансляцию ключевых событий игры в своем матч-центре.

За «Монако» выступает российский полузащитник Александр Головин. В текущем сезоне 27-летний футболист провел за команду 17 игр, забил пять мячей и сделал три результативные передачи.

«Марсель» с 28 очками занимает седьмое место в турнирной таблице лиги 1 после 18 игр. Монегаски с 33 баллами находится на четвертой строчке в чемпионате Франции после 18 матчей.

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