Головин включен в заявку «Монако» на дерби с «Марселем»
«Монако» огласил заявку на матч 19-го тура чемпионата Франции против «Марселя». Дерби пройдет на стадионе «Велодром» в Марселе.
Российский полузащитник монегасков Александр Головин вошел в список из 21 игрока, которые могут выйти на поле.
Полностью заявка «Монако» выглядит следующим образом: Льенар, Кен, Маецки — Картилье, Керер, Марипан, Матсима, Вандерсон, Уаттара, Салису — Аклиуш, Кулибали, Бен Сегир, Диоп, Фофана, Головин, Магасса, Закария — Мишаль, Бен Йеддер, Боаду.
Матч «Марсель» — «Монако» состоится в субботу, 27 января. Начало — в 23.00 по московскому времени.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|18
|13
|4
|1
|44-14
|43
|
2
|Ницца
|18
|10
|5
|3
|19-11
|35
|
3
|Брест
|18
|10
|4
|4
|27-15
|34
|
4
|Монако
|18
|10
|3
|5
|34-25
|33
|
5
|Лилль
|18
|8
|7
|3
|24-14
|31
|
6
|Реймс
|18
|9
|2
|7
|25-24
|29
|
7
|Марсель
|18
|7
|7
|4
|26-19
|28
|
8
|Ланс
|18
|7
|5
|6
|21-19
|26
|
9
|Ренн
|19
|6
|7
|6
|28-24
|25
|
10
|Страсбур
|18
|6
|6
|6
|19-23
|24
|
11
|Гавр
|18
|5
|7
|6
|19-20
|22
|
12
|Монпелье
|18
|4
|7
|7
|19-23
|19
|
13
|Нант
|18
|5
|3
|10
|20-30
|18
|
14
|Тулуза
|18
|3
|8
|7
|16-23
|17
|
15
|Метц
|18
|4
|4
|10
|16-28
|16
|
16
|Лион
|19
|4
|4
|11
|19-33
|16
|
17
|Клермон Фут
|18
|3
|5
|10
|13-27
|14
|
18
|Лорьян
|18
|2
|6
|10
|21-38
|12
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33 тур
34 тур
|26.01
|23:00
|
Лион – Ренн
|2 : 3
|27.01
|19:00
|
Ницца – Метц
|- : -
|27.01
|23:00
|
Марсель – Монако
|- : -
|28.01
|15:00
|
Монпелье – Лилль
|- : -
|28.01
|17:00
|
Клермон Фут – Страсбур
|- : -
|28.01
|17:00
|
Лорьян – Гавр
|- : -
|28.01
|17:00
|
Реймс – Нант
|- : -
|28.01
|19:05
|
Тулуза – Ланс
|- : -
|28.01
|22:45
|
ПСЖ – Брест
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|19
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|9
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|9
|П
|
|
Пьер-Эмерик Обамеянг
Марсель
|7
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|6
|
|
Флориан Сотока
Ланс
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Рассул Ндиайе
Гавр
|13
|1
|2
|
|
Самюэль Грансир
Гавр
|13
|1
|1
|
|
Жонатан Гради
Ланс
|15
|1
|6
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