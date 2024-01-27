Головин включен в заявку «Монако» на дерби с «Марселем»

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«Монако» огласил заявку на матч 19-го тура чемпионата Франции против «Марселя». Дерби пройдет на стадионе «Велодром» в Марселе.

Российский полузащитник монегасков Александр Головин вошел в список из 21 игрока, которые могут выйти на поле.

Полностью заявка «Монако» выглядит следующим образом: Льенар, Кен, Маецки — Картилье, Керер, Марипан, Матсима, Вандерсон, Уаттара, Салису — Аклиуш, Кулибали, Бен Сегир, Диоп, Фофана, Головин, Магасса, Закария — Мишаль, Бен Йеддер, Боаду.

Матч «Марсель» — «Монако» состоится в субботу, 27 января. Начало — в 23.00 по московскому времени.