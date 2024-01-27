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Головин включен в заявку «Монако» на дерби с «Марселем»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Александр Головин (слева).
Фото AFP

«Монако» огласил заявку на матч 19-го тура чемпионата Франции против «Марселя». Дерби пройдет на стадионе «Велодром» в Марселе.

Российский полузащитник монегасков Александр Головин вошел в список из 21 игрока, которые могут выйти на поле.

Полностью заявка «Монако» выглядит следующим образом: Льенар, Кен, Маецки — Картилье, Керер, Марипан, Матсима, Вандерсон, Уаттара, Салису — Аклиуш, Кулибали, Бен Сегир, Диоп, Фофана, Головин, Магасса, Закария — Мишаль, Бен Йеддер, Боаду.

Матч «Марсель» — «Монако» состоится в субботу, 27 января. Начало — в 23.00 по московскому времени.

Александр Головин
Футбол
ФК Монако
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 18 13 4 1 44-14 43
2
 Ницца 18 10 5 3 19-11 35
3
 Брест 18 10 4 4 27-15 34
4
 Монако 18 10 3 5 34-25 33
5
 Лилль 18 8 7 3 24-14 31
6
 Реймс 18 9 2 7 25-24 29
7
 Марсель 18 7 7 4 26-19 28
8
 Ланс 18 7 5 6 21-19 26
9
 Ренн 19 6 7 6 28-24 25
10
 Страсбур 18 6 6 6 19-23 24
11
 Гавр 18 5 7 6 19-20 22
12
 Монпелье 18 4 7 7 19-23 19
13
 Нант 18 5 3 10 20-30 18
14
 Тулуза 18 3 8 7 16-23 17
15
 Метц 18 4 4 10 16-28 16
16
 Лион 19 4 4 11 19-33 16
17
 Клермон Фут 18 3 5 10 13-27 14
18
 Лорьян 18 2 6 10 21-38 12
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26.01 23:00
Лион – Ренн
 2 : 3
27.01 19:00
Ницца – Метц
 - : -
27.01 23:00
Марсель – Монако
 - : -
28.01 15:00
Монпелье – Лилль
 - : -
28.01 17:00
Клермон Фут – Страсбур
 - : -
28.01 17:00
Лорьян – Гавр
 - : -
28.01 17:00
Реймс – Нант
 - : -
28.01 19:05
Тулуза – Ланс
 - : -
28.01 22:45
ПСЖ – Брест
 - : -
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