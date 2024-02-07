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7 февраля, 22:22

«Лион» обыграл «Лилль» и вышел в четвертьфинал Кубка Франции

Руслан Минаев
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«Лион» дома обыграл «Лилль» в 1/8 финала Кубка Франции — 2:1.

У хозяев голы забивали нападающий Гифт Орбан и полузащитник Райан Шерки. У гостей отметился защитник Александро.

«Лион» вышел в четвертьфинал турнира. Соперник клуба определится после жеребьевки.

Франция. Кубок. 1/8 финала
07 февр, 20:30. Parc Olympique lyonnais (Stade des Lumieres) (Лион)
Лион
2:1
Лилль

Футбол
ФК Лилль
ФК Лион
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2
 Ницца 20 11 6 3 20-11 39
3
 Брест 20 10 6 4 29-17 36
4
 Лилль 20 9 8 3 28-14 35
5
 Монако 20 10 5 5 37-28 35
6
 Ланс 20 9 5 6 24-19 32
7
 Реймс 20 9 3 8 27-27 30
8
 Марсель 20 7 8 5 28-22 29
9
 Ренн 20 7 7 6 30-25 28
10
 Страсбур 20 6 7 7 21-26 25
11
 Гавр 20 5 9 6 23-24 24
12
 Монпелье 20 4 8 8 20-25 20
13
 Тулуза 20 4 8 8 19-27 20
14
 Нант 20 5 4 11 20-31 19
15
 Лион 20 5 4 11 20-33 19
16
 Метц 20 4 4 12 17-31 16
17
 Лорьян 20 3 7 10 26-42 16
18
 Клермон Фут 20 3 6 11 14-32 15
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 - : -
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 - : -
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 - : -
11.02 17:00
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 - : -
11.02 17:00
Тулуза – Нант
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