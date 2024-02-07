«Лион» обыграл «Лилль» и вышел в четвертьфинал Кубка Франции

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«Лион» дома обыграл «Лилль» в 1/8 финала Кубка Франции — 2:1.

У хозяев голы забивали нападающий Гифт Орбан и полузащитник Райан Шерки. У гостей отметился защитник Александро.

«Лион» вышел в четвертьфинал турнира. Соперник клуба определится после жеребьевки.