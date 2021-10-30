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«Лион» победил «Ланс» в чемпионате Франции

30 октября, 23:54
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«Лион» победил «Ланс» в матче 12-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 2:1.

У «Лиона» отличились Карл Токо-Экамби и Уссем Ауар. В составе «Ланса» гол забил Арно Калимуэндо.

«Лион» набрал 19 очков и поднялся на 4-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. У «Ланса» 21 очко и 2-я позиция.

Чемпионат Франции. Лига 1

12-й тур

«Лион» — «Ланс» — 2:1 (2:0)

Голы: Токо-Экамби, 25 — с пенальти (1:0). Ауар, 41 (2:0). Калимуэндо, 61 (2:1).

«Лион»: Антони Лопеш, Боатенг (Диоманде, 77), Денайер, Дюбуа (Густо, 78), Эмерсон, Ауар, Какере, Лукас Пакета, Гимарайнс (Слимани, 90+1), Шакири (Тиагу Мендес, 64), Токо-Экамби (Шерки, 78).

«Ланс»: Лека, Дансо, Гради (Мачадо, 85), Медина, Фофана, Клаусс (Боли, 85), Дукуре, Саид (Да Кошта, 76), Франковски, Сотока (Какюта, 46), Калимуэндо (Жан, 77).

Предупреждения: Лукас Пакета, 10. Сотока, 38. Клаусс, 54.

Судья: Лесаж.

30 октября. Лион. Стадион «Люмьер».

Лион — Ланс

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Metaratings.ru
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Екатерина Савостина все материалы автора

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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