«Лион» победил «Ланс» в чемпионате Франции
«Лион» победил «Ланс» в матче 12-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 2:1.
У «Лиона» отличились Карл Токо-Экамби и Уссем Ауар. В составе «Ланса» гол забил Арно Калимуэндо.
«Лион» набрал 19 очков и поднялся на 4-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. У «Ланса» 21 очко и 2-я позиция.
Чемпионат Франции. Лига 1
12-й тур
«Лион» — «Ланс» — 2:1 (2:0)
Голы: Токо-Экамби, 25 — с пенальти (1:0). Ауар, 41 (2:0). Калимуэндо, 61 (2:1).
«Лион»: Антони Лопеш, Боатенг (Диоманде, 77), Денайер, Дюбуа (Густо, 78), Эмерсон, Ауар, Какере, Лукас Пакета, Гимарайнс (Слимани, 90+1), Шакири (Тиагу Мендес, 64), Токо-Экамби (Шерки, 78).
«Ланс»: Лека, Дансо, Гради (Мачадо, 85), Медина, Фофана, Клаусс (Боли, 85), Дукуре, Саид (Да Кошта, 76), Франковски, Сотока (Какюта, 46), Калимуэндо (Жан, 77).
Предупреждения: Лукас Пакета, 10. Сотока, 38. Клаусс, 54.
Судья: Лесаж.
30 октября. Лион. Стадион «Люмьер».
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