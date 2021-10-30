«Метц» и «Сент-Этьен» сыграли вничью, гости забили со своей половины поля
«Метц» сыграл вничью с «Сент-Этьеном» (1:1) в матче 12-го тура чемпионата Франции.
У хозяев забил Фарид Булая, у гостей — Вахби Хазри. Тунисский футболист точно пробил со своей половины поля.
Khazri vient d'inscrire le but le plus lointain de l'histoire de la Ligue 1 ! ?? pic.twitter.com/Nv80ZNRlMD— MoreZanFootball (@MoreZanFootball) October 30, 2021
По данным Opta, Хазри забил с 68 метров. Это самый дальний гол в чемпионате Франции с тех пора, когда начали вести статистику (с сезона-2006/07).
Чемпионат Франции. Лига 1
12-й тур
«Метц» — «Сент-Этьен» — 1:1 (1:1)
Голы: Булая, 9 (1:0). Хазри, 16 (1:1).
«Метц»: Укиджа, Жемерсон, Сентонз, Бронн, Делен, Куяте, Н`Дорам (Басси, 76), Майга (Пажо, 40), Де Превиль (Сарр, 60), Булая, Ньян (Нгюетт, 76).
«Сент-Этьен»: Грин, Колодзейчак, Масон (Габриэл Силва, 46), Соу, Будебуз (Аушиш, 89), Юссуф, Камара, Гурна-Дуат, Нейу (Муффек, 7), Хазри (Буанга, 89), Норден (Амума, 67).
Предупреждения: Масон, 18. Соу, 28. Камара, 87.
Судья: Фраппар.
30 октября. Метц. Стадион «Сен-Симфорьен».
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