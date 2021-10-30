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«Метц» и «Сент-Этьен» сыграли вничью, гости забили со своей половины поля

20:11
Вахби Хазри. Фото AFP
Вахби Хазри. Фото AFP
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«Метц» сыграл вничью с «Сент-Этьеном» (1:1) в матче 12-го тура чемпионата Франции.

У хозяев забил Фарид Булая, у гостей — Вахби Хазри. Тунисский футболист точно пробил со своей половины поля.

По данным Opta, Хазри забил с 68 метров. Это самый дальний гол в чемпионате Франции с тех пора, когда начали вести статистику (с сезона-2006/07).

Чемпионат Франции. Лига 1

12-й тур

«Метц» — «Сент-Этьен» — 1:1 (1:1)

Голы: Булая, 9 (1:0). Хазри, 16 (1:1).

«Метц»: Укиджа, Жемерсон, Сентонз, Бронн, Делен, Куяте, Н`Дорам (Басси, 76), Майга (Пажо, 40), Де Превиль (Сарр, 60), Булая, Ньян (Нгюетт, 76).

«Сент-Этьен»: Грин, Колодзейчак, Масон (Габриэл Силва, 46), Соу, Будебуз (Аушиш, 89), Юссуф, Камара, Гурна-Дуат, Нейу (Муффек, 7), Хазри (Буанга, 89), Норден (Амума, 67).

Предупреждения: Масон, 18. Соу, 28. Камара, 87.

Судья: Фраппар.

30 октября. Метц. Стадион «Сен-Симфорьен».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Рома
Милан

1X

27%

1.42

X2

20%

1.64

ТМ 3.5

18%

1.43
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Зенит 4
Динамо 1
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28%

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Спартак 1
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1.95

Ф2 (1.0)

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1.69

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Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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