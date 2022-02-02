«Лилль» в январе не захотел приобретать Джека Уилшера

Джек Уилшер мог перейти в «Лилль» на правах свободного агента, французы отказались

«Лилль» в январе 2022 года отказался от приобретения экс-игрока сборной Англии Джека Уилшира. Французский клуб не заинтересован в англичанине, пишет L'Equipe.

По данным издания, 30-летний футболист занимается поиском новой команды. Вместо англичанина «Лилль» подписал 34-летнего Атема Бен-Арфа.

На данный момент Уилшир занимается с лондонским «Арсеналом». Последней командой Джека был «Борнмут», который он покинул летом 2021 года.