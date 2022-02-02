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Сегодня, 16:02

Бывший президент «Барселоны» уверен, что Мбаппе уже подписал контракт с «Реалом»

Экс-президент «Барселоны» считает, что Мбаппе уже договорился с «Реалом» о контракте
Виктория Кравченко

Бывший президент «Барселоны» Жоан Гаспар считает, что нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе уже подписал контракт с «Реалом».

«Я собираюсь дать вам эксклюзив. Килиан уже подписал контракт с «Реалом», я в этом уверен. Я знаю Переса, поэтому уверен в этом», — цитирует Гаспара Marca.

Ранее сообщалось, что Мбаппе станет игроком мадридцев летом 2022 года. «Реал» будет платить ему 50 миллионов евро в год, что сделает его самым высокооплачиваемым футболистом в мире.

В этом сезоне лиги 1 23-летний футболист провел 20 матчей за парижан, забив 10 голов и сделав 5 результативных передач. Трансферная стоимость игрока — 160 миллионов евро. Контракт Мбаппе с «ПСЖ» истекает в июне 2022 года.
Килиан Мбаппе
ФК Барселона
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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 ПСЖ 22 16 5 1 46-18 53
2
 Ницца 22 13 4 5 36-18 43
3
 Марсель 22 11 7 4 31-18 40
4
 Страсбур 22 10 5 7 44-29 35
5
 Лион 22 9 8 5 31-28 35
6
 Ренн 22 10 4 8 41-21 34
7
 Монпелье 22 10 4 8 37-30 34
8
 Монако 22 9 6 7 35-26 33
9
 Ланс 22 9 6 7 36-31 33
10
 Нант 22 9 5 8 30-27 32
11
 Лилль 22 8 8 6 30-30 32
12
 Анже 22 7 8 7 28-29 29
13
 Брест 22 7 7 8 28-33 28
14
 Реймс 22 5 9 8 22-27 24
15
 Клермон Фут 22 5 6 11 22-39 21
16
 Труа 22 5 5 12 20-31 20
17
 Бордо 22 4 8 10 34-53 20
18
 Метц 22 4 7 11 24-43 19
19
 Лорьян 22 3 8 11 18-38 17
20
 Сент-Этьен 22 3 6 13 19-43 15
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4.02 23:00
Марсель – Анже
 - : -
5.02 19:00
Сент-Этьен – Монпелье
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5.02 23:00
Монако – Лион
 - : -
6.02 15:00
Лорьян – Ланс
 - : -
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Ницца – Клермон Фут
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6.02 17:00
Реймс – Бордо
 - : -
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Страсбур – Нант
 - : -
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Труа – Метц
 - : -
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Ренн – Брест
 - : -
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Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 13
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 12
Людовик Айорк

Людовик Айорк

Страсбур

 11
П
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 9
Димитри Пайет

Димитри Пайет

Марсель

 8
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Ланс

 7
И К Ж
Йохан Гастьен

Йохан Гастьен

Клермон Фут

 18 2 3
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 18 1 5
Жером Эрго

Жером Эрго

Лорьян

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