Бывший президент «Барселоны» уверен, что Мбаппе уже подписал контракт с «Реалом»

Экс-президент «Барселоны» считает, что Мбаппе уже договорился с «Реалом» о контракте

Бывший президент «Барселоны» Жоан Гаспар считает, что нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе уже подписал контракт с «Реалом».

«Я собираюсь дать вам эксклюзив. Килиан уже подписал контракт с «Реалом», я в этом уверен. Я знаю Переса, поэтому уверен в этом», — цитирует Гаспара Marca.

Ранее сообщалось, что Мбаппе станет игроком мадридцев летом 2022 года. «Реал» будет платить ему 50 миллионов евро в год, что сделает его самым высокооплачиваемым футболистом в мире.