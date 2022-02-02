Бразильское издание Sambafoot 2 февраля объявило победителя премии «Золотая самба», которая присуждается лучшему бразильскому футболисту, выступающему в Европе.

Победителем премии стал нападающий «ПСЖ» Неймар.

29-летний нападающий признан лучшим бразильским футболистом в Европе в пятый раз в карьере. Ранее он брал эту награду в 2014, 2015, 2017 и 2020 годах.