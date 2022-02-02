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Неймар — лучший бразильский футболист 2021 года в Европе

Неймар признан лучшим бразильским футболистом 2021 года в Европе
Карен Саркисян
Корреспондент

Бразильское издание Sambafoot 2 февраля объявило победителя премии «Золотая самба», которая присуждается лучшему бразильскому футболисту, выступающему в Европе.

Победителем премии стал нападающий «ПСЖ» Неймар.

29-летний нападающий признан лучшим бразильским футболистом в Европе в пятый раз в карьере. Ранее он брал эту награду в 2014, 2015, 2017 и 2020 годах.

Источник: https://www.instagram.com/p/CZcttZeO3KH/
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 Марсель 22 11 7 4 31-18 40
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 Страсбур 22 10 5 7 44-29 35
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 Лион 22 9 8 5 31-28 35
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Ланс

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