«Лилль» и «Страсбур» сыграли вничью
«Лилль» сыграл вничью со «Страсбуром» в матче 27-го тура чемпионата Францию. Встреча закончилась со счетом 1:1.
Чемпионат Франции. Лига 1
27-й тур
«Лилль» — «Страсбур» — 1:1 (0:1)
Голы: Айорк, 36 (0:1). Жозе Фонти, 86 (1:1).
«Лилль»: Меньян, Пье (Тиагу Джало, 73), Жозе Фонти, Мандава, Ботман (Лихаджи, 86), Андре, Иконе, Сумаре (Шека, 60), Давид, Бамба (Веа, 61), Араужу (Юсуф Языджи, 60).
«Страсбур»: Кавасима, Митрович, Джикю, Гильбер, Каси, Томассон, Льенар (Кароль, 89), Аолу, Сиссоко, Беллегард (Шахири, 80), Айорк (Диалло, 70).
Предупреждения: Гильбер, 44. Аолу, 90.
Судья: Бризар (Франция).
28 февраля. Лилль. Стадион «Пьер Моруа».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2020-2021/
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