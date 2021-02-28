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«Лилль» и «Страсбур» сыграли вничью

20:55
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«Лилль» сыграл вничью со «Страсбуром» в матче 27-го тура чемпионата Францию. Встреча закончилась со счетом 1:1.

Чемпионат Франции. Лига 1

27-й тур

«Лилль» — «Страсбур» — 1:1 (0:1)

Голы: Айорк, 36 (0:1). Жозе Фонти, 86 (1:1).

«Лилль»: Меньян, Пье (Тиагу Джало, 73), Жозе Фонти, Мандава, Ботман (Лихаджи, 86), Андре, Иконе, Сумаре (Шека, 60), Давид, Бамба (Веа, 61), Араужу (Юсуф Языджи, 60).

«Страсбур»: Кавасима, Митрович, Джикю, Гильбер, Каси, Томассон, Льенар (Кароль, 89), Аолу, Сиссоко, Беллегард (Шахири, 80), Айорк (Диалло, 70).

Предупреждения: Гильбер, 44. Аолу, 90.

Судья: Бризар (Франция).

28 февраля. Лилль. Стадион «Пьер Моруа».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2020-2021/

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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