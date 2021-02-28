Ковач ответил на вопрос о возможном чемпионстве «Монако»

Главный тренер «Монако» Нико Ковач скромно оценил шансы на чемпионство после победы над «Брестом» (2:0) в матче 27-го тура чемпионата Франции.

«Подиум или чемпионство? Когда у нас будет достаточно очков, чтобы гарантировать пятое еврокубковое место, тогда и поговорим о чем-то большем», — приводит слова Ковача официальный сайт «Монако».

Во встрече с «Брестом» российский полузащитник монегасков Александр Головин сделал две результативные передачи.

«Монако» одержал 11 побед в последних 13 играх. После 27 матчей монегаски идут четвертыми с 55 очками в турнирной таблице лиги 1.