Ковач ответил на вопрос о возможном чемпионстве «Монако»
Главный тренер «Монако» Нико Ковач скромно оценил шансы на чемпионство после победы над «Брестом» (2:0) в матче 27-го тура чемпионата Франции.
«Подиум или чемпионство? Когда у нас будет достаточно очков, чтобы гарантировать пятое еврокубковое место, тогда и поговорим о чем-то большем», — приводит слова Ковача официальный сайт «Монако».
Во встрече с «Брестом» российский полузащитник монегасков Александр Головин сделал две результативные передачи.
«Монако» одержал 11 побед в последних 13 играх. После 27 матчей монегаски идут четвертыми с 55 очками в турнирной таблице лиги 1.
Методология
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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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