«Лион» сыграл вничью с «Марселем»

«Лион» в матче 27-го тура чемпионата Франции сыграл вничью с «Марселем» со счетом 1:1.

На гол Карла Токо-Экамби хозяева ответили реализованным пенальти в исполнении Аркадиуша Милика. На 70-й минуте полузащитник лионцев Лукас Пакета получил вторую желтую карточку и покинул поле.

После этого матча «Лион» с 56 очками занимает третье место в турнирной таблице, «Марсель» с 39 очками — на седьмой строчке.

Чемпионат Франции. Лига 1

27-й тур

«Марсель» — «Лион» — 1:1 (1:1)

Голы: Токо-Экамби, 21 (0:1). Милик, 44 — с пенальти (1:1).

«Марсель»: Манданда, Нагатомо, Альваро Гонсалес, Чалета-Цар, Лирола, Камара, Кауи (Кюизанс, 72), Гей, Пайет, Товен, Милик.

«Лион»: Антони Лопеш, Марселу, Денайер, Дюбуа (Диоманде, 87), Тиагу Мендес, Ауар (Де Шильо, 73), Лукас Пакета, Депай, Корне (Гимарайнс, 73), Токо-Экамби (Шерки, 66), Кадевере (Слимани, 87).

Предупреждения: Лукас Пакета, 42. Камара, 64. Тиагу Мендес, 78. Пайет, 78. Депай, 81. Альваро Гонсалес, 81. Гей, 90+5.

Удаление: Лукас Пакета, 70.

Судья: Мийо (Франция).

28 февраля. Марсель. Стадион «Велодром».