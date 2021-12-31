«Лилль» должен отдать «ПСЖ» 40 процентов от суммы продажи Иконе в «Фиорентину»
Стали известны новые подробности перехода полузащитника «Лилля» Жонатан Иконе в «Фиорентину». «ПСЖ» должен получить от «Лилля» 40 процентов от суммы этой сделки, сообщает журналист Адриен Грьнье.
Напомним, что Иконе перешел в «Лилль» из «ПСЖ» в 2018 году. Тогда «доги» заплатили за игрока 5 миллионов евро.
Ранее появлялась информация, что итальянский клуб заплатит за 23-летнего француза 14 миллионов евро плюс 1 миллион в качестве бонусов. Также «Лилль» получит 15 процентов от последующей продажи игрока.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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