«Лилль» продаст полузащитника Саншеша в «ПСЖ» за 15 миллионов евро

«Лилль» согласился продать полузащитника Ренату Саншеша в «ПСЖ», сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.

По данным источника, французский клуб получит в результате трансфера около 15 миллионов евро. В ближайшее время хавбек пройдет медобследование в Париже.

Ранее на игрока претендовал «Милан».

В прошедшем сезоне Саншеш забил 2 мяча и отдал 5 результативных передач в 32 матчах за «Лилль» во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.