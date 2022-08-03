«Лилль» согласился продать Саншеша в «ПСЖ» за 15 миллионов евро. В ближайшее время — медосмотр в Париже
«Лилль» продаст полузащитника Саншеша в «ПСЖ» за 15 миллионов евро
«Лилль» согласился продать полузащитника Ренату Саншеша в «ПСЖ», сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.
По данным источника, французский клуб получит в результате трансфера около 15 миллионов евро. В ближайшее время хавбек пройдет медобследование в Париже.
Ранее на игрока претендовал «Милан».
В прошедшем сезоне Саншеш забил 2 мяча и отдал 5 результативных передач в 32 матчах за «Лилль» во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.
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15
|Труа
|0
|0
|0
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16
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17
|Клермон Фут
|0
|0
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|0
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|0
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18
|Тулуза
|0
|0
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|0
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19
|Аяччо
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|5.08
|22:00
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Лион – Аяччо
|- : -
|6.08
|18:00
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Страсбур – Монако
|- : -
|6.08
|22:00
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Клермон Фут – ПСЖ
|- : -
|7.08
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Тулуза – Ницца
|- : -
|7.08
|16:00
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Анже – Нант
|- : -
|7.08
|16:00
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Ланс – Брест
|- : -
|7.08
|16:00
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Лилль – Осер
|- : -
|7.08
|16:00
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Монпелье – Труа
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|7.08
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Ренн – Лорьян
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