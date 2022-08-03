Рамос заявил, что быть одноклубником Месси — это привилегия для него

Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос высказался о своем партнере по команде форварде Лионеле Месси.

«Быть одноклубником Месси — это привилегия для меня. Мне не нужно его хвалить — он сам делает себе комплименты своей игрой. Все знают, кто он такой. И я надеюсь, что он продолжит играть в том же духе», — приводит слова Рамоса ESPN.

Ранее «ПСЖ» в Суперкубке Франции-2022 разгромил «Нант» со счетом 4:0. Дубль записал на свой счет Неймар, по голу забили Лионель Месси и Серхио Рамос.