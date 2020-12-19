Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Франция

«Лилль» сменил владельца перед матчем с «ПСЖ»

07:25
Теги:

«Лилль» на официальном сайте объявил о смене владельца клуба. Новым генеральным директором клуба стал Оливье Летанг, который ранее был президентом «Ренна».

«Рады объявить о завершении передачи права собственности от Victory Soccer Limited, принадлежащей Жерару Лопесу, к Callisto Sporting S.a.rl, принадлежащей Merlyn Partners SCSp», — говорится в сообщении.

В воскресенье «Лилль» сыграет в 16-м туре чемпионата Франции против «ПСЖ». «Доги» лидируют в турнирной таблице, парижане занимают второе место.

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир