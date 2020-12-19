«Лилль» сменил владельца перед матчем с «ПСЖ»

«Лилль» на официальном сайте объявил о смене владельца клуба. Новым генеральным директором клуба стал Оливье Летанг, который ранее был президентом «Ренна».

«Рады объявить о завершении передачи права собственности от Victory Soccer Limited, принадлежащей Жерару Лопесу, к Callisto Sporting S.a.rl, принадлежащей Merlyn Partners SCSp», — говорится в сообщении.

? Communiqu? officiel : le LOSC SA a le plaisir d'annoncer la finalisation du transfert de propri?t? de la soci?t? Victory Soccer Limited, propri?t? de G?rard Lopez, ? Callisto Sporting S.?.r.l. («Callisto «), propri?t? de Merlyn Partners SCSp («Merlyn «). — LOSC (@losclive) December 18, 2020

В воскресенье «Лилль» сыграет в 16-м туре чемпионата Франции против «ПСЖ». «Доги» лидируют в турнирной таблице, парижане занимают второе место.