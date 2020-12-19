«Лилль» сменил владельца перед матчем с «ПСЖ»
07:25
«Лилль» на официальном сайте объявил о смене владельца клуба. Новым генеральным директором клуба стал Оливье Летанг, который ранее был президентом «Ренна».
«Рады объявить о завершении передачи права собственности от Victory Soccer Limited, принадлежащей Жерару Лопесу, к Callisto Sporting S.a.rl, принадлежащей Merlyn Partners SCSp», — говорится в сообщении.
В воскресенье «Лилль» сыграет в 16-м туре чемпионата Франции против «ПСЖ». «Доги» лидируют в турнирной таблице, парижане занимают второе место.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю