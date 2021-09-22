Александр Головин прокомментировал победу «Монако» в матче против «Сент-Этьена»

Полузащитник «Монако» Александр Головин поделился впечатлениями после матча седьмого тура чемпионата Франции против «Сент-Этьена» (3:1).

«Сегодня нужно было обязательно побеждать и брать три очка, — сказал Головин. — Тем более соперник больше тайма играл в меньшинстве. Понятно, что в такой ситуации речь могла идти только о победе, другой задачи быть не могло. Хорошо, что мы смогли дважды забить во втором тайме.

Легко ли было входить в такую игру? Мы владели преимуществом, нужно было воплотить его в голы. Это получилось сделать, значит все нормально. Сейчас матчи идут один за другим, есть игры чемпионата, Лиги Европы, поэтому ротация неизбежна. Хотя, конечно, готов играть все 90 минут".

Головин вышел на замену в начале первого тайма.