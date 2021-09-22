Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Франция

Александр Головин прокомментировал победу «Монако» в матче против «Сент-Этьена»

22:35
Александр Головин. Фото ФК «Монако»
Александр Головин. Фото ФК «Монако»
Теги:

Полузащитник «Монако» Александр Головин поделился впечатлениями после матча седьмого тура чемпионата Франции против «Сент-Этьена» (3:1).

«Сегодня нужно было обязательно побеждать и брать три очка, — сказал Головин. — Тем более соперник больше тайма играл в меньшинстве. Понятно, что в такой ситуации речь могла идти только о победе, другой задачи быть не могло. Хорошо, что мы смогли дважды забить во втором тайме.

Легко ли было входить в такую игру? Мы владели преимуществом, нужно было воплотить его в голы. Это получилось сделать, значит все нормально. Сейчас матчи идут один за другим, есть игры чемпионата, Лиги Европы, поэтому ротация неизбежна. Хотя, конечно, готов играть все 90 минут".

Головин вышел на замену в начале первого тайма.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Александр Бобров все материалы автора

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм»: смотреть прямую трансляцию матча
Позиция, как в сборной, и ключевой угловой. Головин помог «Монако» обыграть «Сент-Этьен»
Усик — Джошуа: дата боя и где смотреть прямую трансляцию бесплатно
Семак отреагировал на решение Дзюбы отказаться от приглашения в сборную России
Алкоголь и тренировки: почему их не стоит совмещать, влияние спиртного на организм
vs
2
Офсайд