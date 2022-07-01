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Сегодня, 08:26

Почеттино и его штаб получат от «ПСЖ» 10 миллионов евро за расторжение контракта

Карен Саркисян
Корреспондент
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«ПСЖ» договорился о расторжении контракта с главным тренером Маурисио Почеттино, сообщает L'Equipe.

По информации источника, 50-летний аргентинец и его штаб получат от парижского клуба 10 миллионов евро за увольнение.

Отмечается, что стороны подписали все необходимые документы и клуб готов завершить трудовые отношения с Почеттино.

Новым главным тренером парижан станет Кристоф Гальтье, покинувший «Ниццу».

Источник: https://www.lequipe.fr/Football/Actualites/Mauricio-pochettino-depart-du-psg-signe-pour-pres-de-10-m-et-8364/1341271
Маурисио Почеттино
Футбол
ФК Ницца
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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