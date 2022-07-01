Почеттино и его штаб получат от «ПСЖ» 10 миллионов евро за расторжение контракта

«ПСЖ» договорился о расторжении контракта с главным тренером Маурисио Почеттино, сообщает L'Equipe.

По информации источника, 50-летний аргентинец и его штаб получат от парижского клуба 10 миллионов евро за увольнение.

Отмечается, что стороны подписали все необходимые документы и клуб готов завершить трудовые отношения с Почеттино.

Новым главным тренером парижан станет Кристоф Гальтье, покинувший «Ниццу».