Почеттино и его штаб получат от «ПСЖ» 10 миллионов евро за расторжение контракта
«ПСЖ» договорился о расторжении контракта с главным тренером Маурисио Почеттино, сообщает L'Equipe.
По информации источника, 50-летний аргентинец и его штаб получат от парижского клуба 10 миллионов евро за увольнение.
Отмечается, что стороны подписали все необходимые документы и клуб готов завершить трудовые отношения с Почеттино.
Новым главным тренером парижан станет Кристоф Гальтье, покинувший «Ниццу».
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Клермон Фут – ПСЖ
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Ланс – Брест
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Лилль – Осер
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Лион – Аяччо
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Марсель – Реймс
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Монпелье – Труа
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|7.08
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Ренн – Лорьян
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