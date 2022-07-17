Лилиан Тюрам против перехода сына Кефрена в «ПСЖ»

Легендарный французский футболист Лилиан Тюрам не хочет, чтобы его сын Кефрен переходил в «ПСЖ» этим летом, сообщает Lequipe.

По данным источника, новый главный тренер «ПСЖ» заинтересован в покупке Тюрама у «Ниццы». Однако отец игрока не хочет, чтобы его сын продолжал карьеру в парижском клубе. По его мнению, Кефрену лучше продолжить развитие в «Ницце.

Тюрам в прошлом сезоне принял участие в 41 матче «Ниццы», отметившись четырьмя голами и тремя ассистами.