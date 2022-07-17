Лилиан Тюрам против перехода сына Кефрена в «ПСЖ»
Легендарный французский футболист Лилиан Тюрам не хочет, чтобы его сын Кефрен переходил в «ПСЖ» этим летом, сообщает Lequipe.
По данным источника, новый главный тренер «ПСЖ» заинтересован в покупке Тюрама у «Ниццы». Однако отец игрока не хочет, чтобы его сын продолжал карьеру в парижском клубе. По его мнению, Кефрену лучше продолжить развитие в «Ницце.
Тюрам в прошлом сезоне принял участие в 41 матче «Ниццы», отметившись четырьмя голами и тремя ассистами.
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|ПСЖ
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2
|Марсель
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|0-0
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3
|Монако
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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4
|Ренн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Ницца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Страсбур
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ланс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Лион
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Нант
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Лилль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Брест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Реймс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Монпелье
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Анже
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Труа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Лорьян
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Клермон Фут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Тулуза
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Аяччо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Осер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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|7.08
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Анже – Нант
|- : -
|7.08
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Клермон Фут – ПСЖ
|- : -
|7.08
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Ланс – Брест
|- : -
|7.08
|00:00
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Лилль – Осер
|- : -
|7.08
|00:00
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Лион – Аяччо
|- : -
|7.08
|00:00
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Марсель – Реймс
|- : -
|7.08
|00:00
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Монпелье – Труа
|- : -
|7.08
|00:00
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Ренн – Лорьян
|- : -
|7.08
|00:00
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Страсбур – Монако
|- : -
|7.08
|00:00
|
Тулуза – Ницца
|- : -
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