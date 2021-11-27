«Лилль» и «Нант» сыграли вничью
«Лилль» сыграл вничью с «Нантом» (1:1) в матче 15-го тура чемпионата Франции.
В составе хозяев отличился Бурак Йылмаз. У гостей забил Людовик Блас. На 78-й минуте у «Нанта» был удален Фабиу Силва. Хозяева могли вырвать победу, но Жонатан Давид на 80-й минуте не реализовал пенальти.
«Лилль» набрал 18 очков и занимает 12-е место. У «Нанта» 19 очков и 11-я позиция.
Чемпионат Франции. Лига 1
15-й тур
«Лилль» — «Нант» — 1:1 (1:1)
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