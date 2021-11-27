Вышла в свет автобиография Мбаппе в виде комикса
Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе опубликовал автобиографию в виде комикса, сообщает Marca. В нем он, в частности описывает свой визит на «Сантьяго Бернабеу».
Для выхода комикса Мбаппе организовал собственное издательство. Другие издательства не взялись за его выпуск. Автобиография француза в виде комикса вышла с тиражом в 300 000 экземпляров.
В комиксе есть эпизод, где он описывает встречу с Зинедином Зиданом, Криштиану Роналду и визит на «Сантьяго Бернабеу». Он описывает этот уик-энд как «лучший в своей жизни». Также там есть и воспоминания о детстве, периоде в «Монако» и переходе в «ПСЖ».
Контракт 23-летнего форварда с «ПСЖ» истекает в конце сезона. Ранее сообщалось, что он может перейти в «Реал».
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