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«Лилль» одержал победу в матче с «Монпелье»

20:13
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«Лилль» победил «Монпелье» (2:1) в матче четвертого тура чемпионата Франции.

В составе победителей отличились Юсуф Языджы и Жонатан Давид. У гостей забил Гаэтан Лаборд. «Монпелье» играл в меньшинстве с 73-й минуты после удаления Жуниора Самбия.

Чемпионат Франции. Лига 1

4-й тур

«Лилль» — «Монпелье» — 2:1 (1:1)

Голы: Юсуф Языджи, 45+1 (1:0). Лаборд, 45+3 (1:1). Давид, 56 (2:1).

«Лилль»: Грбич, Жозе Фонти, Тиагу Джало, Мандава, Ботман, Андре, Шека, Гомеш (Брадарич, 78), Бурак Йылмаз (Зеки Челик, 90), Юсуф Языджи (Онана, 82), Давид (Иконе, 82).

«Монпелье»: Берто, Сако (Эстев, 83), Козза (Суке, 79), Самбия, Тулер, Ферри, Саванье, Молле (Вахи, 83), Шотар (Ристич, 78), Лаборд, Мавидиди.

Предупреждения: Самбия, 23. Жозе Фонти, 25. Ферри, 25. Андре, 33. Лаборд, 34. Шека, 43. Саванье, 56. Шотар, 59. Молле, 70.

Удаление: Самбия, 73.

Судья: Делерю .

29 августа. Лилль. Стадион «Пьер Моруа»

Лилль — Монпелье

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Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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