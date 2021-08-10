Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Суперкубок
Tokyo 2020
Новости   //    Футбол   //    Франция

Левен Кюрзава близок к переходу в «Ниццу»

18:31
Теги:

Защитник «ПСЖ» Левен Кюрзава может покинуть клуб этим летом. 28-летний француз близок к переходу в «Ниццу», сообщает RMC.

Ранее «ПСЖ» и «Галатасарай» вели переговоры относительно возможного трансфера левого защитника. Правда, сам футболист выступил против перехода в турецкий клуб.

В прошлом сезоне Кюрзава провел 19 матчей в лиге 1, в которых забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Месси в «ПСЖ»: Лео прилетел в Париж, раскрыты условия контракта
Электричка сбила насмерть мужчину и женщину в Подмосковье
Кому из знаков зодиака в скором времени крупно повезет
Стала известна причина смерти актрисы из "Москва слезам не верит"
Мизерные ТВ-контракты в российском футболе. Аномалия или справедливость?
vs
0
Офсайд