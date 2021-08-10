Левен Кюрзава близок к переходу в «Ниццу»

Защитник «ПСЖ» Левен Кюрзава может покинуть клуб этим летом. 28-летний француз близок к переходу в «Ниццу», сообщает RMC.

Ранее «ПСЖ» и «Галатасарай» вели переговоры относительно возможного трансфера левого защитника. Правда, сам футболист выступил против перехода в турецкий клуб.

В прошлом сезоне Кюрзава провел 19 матчей в лиге 1, в которых забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.