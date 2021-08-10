Специальный кортеж доставил Месси в клинику для прохождения медобследования

Нападающий Лионель Месси прилетел 10 августа в Париж. Из аэропорта он сразу отправился в одну из клиник для прохождения медосбледования.

При этом аргентинца сопровождал специальный кортеж.

На прошлой неделе «Барселона» объявила, что не подпишет новый контракт с Месси, который стал свободным агентом. По данным СМИ, соглашение «ПСЖ» с шестикратным обладателем «Золотого мяча» будет рассчитано на два года с возможностью его продления до июня 2024 года, а зарплата 34-летнего аргентинца составит 35 миллионов евро за сезон.

На 11 августа «ПСЖ» уже назначил специальную пресс-конференцию.