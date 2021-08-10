Специальный кортеж доставил Месси в клинику для прохождения медобследования
18:04
Нападающий Лионель Месси прилетел 10 августа в Париж. Из аэропорта он сразу отправился в одну из клиник для прохождения медосбледования.
При этом аргентинца сопровождал специальный кортеж.
На прошлой неделе «Барселона» объявила, что не подпишет новый контракт с Месси, который стал свободным агентом. По данным СМИ, соглашение «ПСЖ» с шестикратным обладателем «Золотого мяча» будет рассчитано на два года с возможностью его продления до июня 2024 года, а зарплата 34-летнего аргентинца составит 35 миллионов евро за сезон.
На 11 августа «ПСЖ» уже назначил специальную пресс-конференцию.
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Материалы сюжета: Лионель Месси и «ПСЖ»: Месси ушел из «Барселоны», каталонский клуб объявил об уходе Лео, новый клуб Месси, новости и материалы
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