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Сегодня, 21:21

L'Equipe сообщила, что Месси оскорблял Витинью на тренировке «ПСЖ»: «Ты не только слабый, но и делаешь мне больно»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Лионель Месси.
Фото AFP

Бывший нападающий «ПСЖ» Лионель Месси на тренировке оскорбил полузащитника парижан Витинью перед уходом в «Интер Майами», утверждает L'Equipe.

По информации источника, в первой половине 2023-го года между футболистами случился жесткий стык на тренировке. В результате аргентинец грубо ответил португальцу.

«Ты не только слабый, но и делаешь мне больно», — сказал Месси Витинье по версии издания.

36-летний аргентинец перешел из «ПСЖ» в «Интер Майами» летом этого года.

Лионель Месси
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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 И В Н П +/- О
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 Монако 5 3 2 0 15-7 11
2
 Брест 5 3 1 1 7-6 10
3
 Ницца 5 2 3 0 7-4 9
4
 Марсель 5 2 3 0 7-4 9
5
 ПСЖ 5 2 2 1 10-6 8
6
 Лилль 5 2 2 1 7-7 8
7
 Метц 5 2 2 1 7-9 8
8
 Ренн 5 1 4 0 10-6 7
9
 Реймс 5 2 1 2 9-7 7
10
 Страсбур 5 2 1 2 6-8 7
11
 Гавр 5 1 3 1 8-6 6
12
 Лорьян 5 1 3 1 7-7 6
13
 Тулуза 5 1 3 1 5-6 6
14
 Монпелье 5 1 2 2 9-9 5
15
 Нант 5 1 2 2 6-8 5
16
 Лион 5 0 2 3 3-10 2
17
 Клермон Фут 5 0 1 4 4-10 1
18
 Ланс 5 0 1 4 4-11 1
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22.09 22:00
Монако – Ницца
 - : -
23.09 18:00
Нант – Лорьян
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23.09 22:00
Брест – Лион
 - : -
24.09 14:00
Метц – Страсбур
 - : -
24.09 16:00
Гавр – Клермон Фут
 - : -
24.09 16:00
Ланс – Тулуза
 - : -
24.09 18:05
Монпелье – Ренн
 - : -
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ПСЖ – Марсель
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Виссам Бен-Йеддер

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