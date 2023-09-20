L'Equipe сообщила, что Месси оскорблял Витинью на тренировке «ПСЖ»: «Ты не только слабый, но и делаешь мне больно»

Бывший нападающий «ПСЖ» Лионель Месси на тренировке оскорбил полузащитника парижан Витинью перед уходом в «Интер Майами», утверждает L'Equipe.

По информации источника, в первой половине 2023-го года между футболистами случился жесткий стык на тренировке. В результате аргентинец грубо ответил португальцу.

«Ты не только слабый, но и делаешь мне больно», — сказал Месси Витинье по версии издания.

36-летний аргентинец перешел из «ПСЖ» в «Интер Майами» летом этого года.