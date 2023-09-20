«Марсель» объявил об уходе Марселино с поста главного тренера команды

Главный тренер «Марселя» Марселино Гарсия Тораль покинул свой пост, сообщается на официальном сайте французского клуба.

«События 18 сентября не позволяют Марселино и его штабу выполнять в хороших условиях ту работу, для которой они были наняты. В результате этой прискорбной ситуации Марселино и его сотрудники не продолжат свою миссию в «Марселе».

Клуб крайне разочарован уходом тренера и его штаба, которые были полностью преданы работе, по неспортивным причинам», – сказано в заявлении пресс-службы «Марселя».

18 сентября руководство клуба и Марселино провели встречу с фанатами, на которой тренера жестко раскритиковали за непопадание в групповой турнир Лиги чемпионов. В квалификации «Марсель» проиграл греческому «Панатинаикосу».

Марселино возглавлял «Марсель» с лета этого года.