L'Equipe назвал Головина царем и включил в символическую сборную

Полузащитник «Монако» Александр Головин вошел в символическую сборную 24-го тура чемпионата Франции по версии французского издания L'Equipe.

Россиянин в матче 24-го тура чемпионата Франции против «Нима» (4:3) оформил хет-трик и отдал результативную передачу. Для него это первый хет-три в карьере.

Также L'Equipe выпустил заметку с заголовком «Головин, родился царь».

Хавбек в этом сезоне провел девять матчей и забил четыре мяча. «Монако» занимает четвертое место в турнирной таблице лиги 1.