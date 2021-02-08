L'Equipe назвал Головина царем и включил в символическую сборную
Полузащитник «Монако» Александр Головин вошел в символическую сборную 24-го тура чемпионата Франции по версии французского издания L'Equipe.
Россиянин в матче 24-го тура чемпионата Франции против «Нима» (4:3) оформил хет-трик и отдал результативную передачу. Для него это первый хет-три в карьере.
Также L'Equipe выпустил заметку с заголовком «Головин, родился царь».
Хавбек в этом сезоне провел девять матчей и забил четыре мяча. «Монако» занимает четвертое место в турнирной таблице лиги 1.
L'?quipe type de la 24e journ?e de Ligue 1 : Golovine en t?te d'affiche https://t.co/jG7Dg23Ef6 pic.twitter.com/x3MgNih8Al— L'?QUIPE (@lequipe) February 8, 2021
Дополнительная информация:
https://www.lequipe.fr/Football/Article/Golovine-la-nouvelle-lumiere-de-l-as-monaco/1221018
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