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L'Equipe назвал Головина царем и включил в символическую сборную

11:10
Александр Головин. Фото ФК Монако
Александр Головин. Фото ФК Монако
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Полузащитник «Монако» Александр Головин вошел в символическую сборную 24-го тура чемпионата Франции по версии французского издания L'Equipe.

Россиянин в матче 24-го тура чемпионата Франции против «Нима» (4:3) оформил хет-трик и отдал результативную передачу. Для него это первый хет-три в карьере.

Также L'Equipe выпустил заметку с заголовком «Головин, родился царь».

Хавбек в этом сезоне провел девять матчей и забил четыре мяча. «Монако» занимает четвертое место в турнирной таблице лиги 1.

Дополнительная информация:

https://www.lequipe.fr/Football/Article/Golovine-la-nouvelle-lumiere-de-l-as-monaco/1221018

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