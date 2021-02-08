Ловчев назвал Головина производной современного футбола после хет-трика «Ниму»
09:05
Советский футболист Евгений Ловчев в эфире программы «Все на Матч» прокомментировал игру полузащитника «Монако» Александра Головина в матче 24-го тура лиги 1 против «Нима» (4:3).
«Игра Головина? Великолепно. Сразу, начиная с третьей минуты, забил, потом еще. Головин — производная современного футбола. Он из Калтана, там дворы, там еще воспитываются футболисты», — заявил Ловчев.
24-летний россиянин в игре с «Нимом» забил три мяча и отдал результативную передачу.
?Монегаски набрали 48 очков и занимают четвертое место. У «Нима» 15 очков и последняя, 20-я позиция.
Дополнительная информация:
https://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI1310002_Jevgenij_Lovchev_Golovin__proizvodnaja_sovremennogo_futbola
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