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Ловчев назвал Головина производной современного футбола после хет-трика «Ниму»

09:05
Сеск Фабрегас и Александр Головин. Фото Twitter
Сеск Фабрегас и Александр Головин. Фото Twitter
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Советский футболист Евгений Ловчев в эфире программы «Все на Матч» прокомментировал игру полузащитника «Монако» Александра Головина в матче 24-го тура лиги 1 против «Нима» (4:3).

«Игра Головина? Великолепно. Сразу, начиная с третьей минуты, забил, потом еще. Головин — производная современного футбола. Он из Калтана, там дворы, там еще воспитываются футболисты», — заявил Ловчев.

24-летний россиянин в игре с «Нимом» забил три мяча и отдал результативную передачу.

?Монегаски набрали 48 очков и занимают четвертое место. У «Нима» 15 очков и последняя, 20-я позиция.

Дополнительная информация:

https://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI1310002_Jevgenij_Lovchev_Golovin__proizvodnaja_sovremennogo_futbola

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