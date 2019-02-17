Леонарду Жардим: "Оставшиеся матчи пройдут как на войне"

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим прокомментировал домашнюю победу в матче 25-го тура чемпионата Франции против "Нанта"​ (1:0), сообщает L'Equipe.

– В последние десять минут у соперника было несколько голевых моментов. Но Нант нанес только один опасный удар. У нас было два или три хороших момента. В игре "Монако" есть прогресс. Нам удалось набрать семь очков в трех играх, но необходимо и дальше проявлять твердость и приверженность. Нужно играть за свою команду. Мы не думаем ни о шестнадцатом, ни о восемнадцатом месте. Цель состоит в том, чтобы набрать как можно больше очков во чемпионате. Если мы сделаем все возможное, то мы останемся в лиге 1. Осталось разыграть 39 очков. Оставшиеся матчи пройдут как на войне, – приводит слова Жардима L'Equipe.

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