Леонардо высоко отозвался о президенте «ПСЖ» Нассере

Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо прокомментировал ситуацию с Суперлигой. Отметим, парижане отказались от предложения войти в новый турнир.

«Мы гордимся Нассером Аль-Хелаифи (президент «ПСЖ»). Долгое время он проделывает большую работу, это правда. В этом решении он следовал своим ценностям и ценностям клуба. Мы гордимся этим. Он стал президентом Ассоциации европейских клубов. Это признание человека, с которым можно сотрудничать не только сейчас, но и в будущем, потому что футбол переживает непростые времена», — цитирует Леонардо Get French Football News.

19 апреля было объявлено о запуске Суперлиги. В нее вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус». Президентом лиги стал Флорентино Перес.

21 апреля руководство Суперлиги приняло решение о приостановлении проекта после отказа английских клубов принимать участие в турнире. Также из Суперлиги вышли «Атлетико», «Интер» и «Милан».