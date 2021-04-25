«Ницца» обыграла «Монпелье» на своем поле
«Ницца» победила «Монпелье» в матче 34-го тура Тинькофф РПЛ — 3:1.
В составе хозяев отличились Хишам Будауи, Алексис Клод-Морис и Жан-Клер Тодибо. Единственный гол гостей забил Гаэтан Лаборд.
«Ницца» занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата Франции с 46 очками в 34 матчах, «Монпелье» идет на 8-й строчке с 47 очками в 34 играх.
Чемпионат Франции. Лига 1
34-й тур
«Ницца» — «Монпелье» — 3:1 (3:1)
Голы: Лаборд, 3 (0:1). Будауи, 6 (1:1). Тодибо, 39 (2:1). Клод-Морис, 40 (3:1).
«Ницца»: Бенитес, Камара, Лотомба (Ндой, 81), Аталь (Данилюк, 64), Тодибо, Салиба, Шнейдерлен, Будауи (Ле Мелу, 64), Рони Лопеш (Нсоки, 90+1), Дольберг, Клод-Морис.
«Монпелье»: Омлин, Конгре (Ле Таллек, 60), Козза (Видаль, 79), Ферри (Шотар, 60), Ристич, Саванье, Молле (Шкулетич, 79), Самбия, Делор, Лаборд, Мавидиди (Вахи, 60).
Предупреждения: Молле, 56. Будауи, 59. Вахи, 66.
Судья: Дешепи (Франция).
25 апреля. Ницца. Стадион «Алльянц Ривьера».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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