Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Франция

«Ницца» обыграла «Монпелье» на своем поле

16:04
Теги:

«Ницца» победила «Монпелье» в матче 34-го тура Тинькофф РПЛ — 3:1.

В составе хозяев отличились Хишам Будауи, Алексис Клод-Морис и Жан-Клер Тодибо. Единственный гол гостей забил Гаэтан Лаборд.

«Ницца» занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата Франции с 46 очками в 34 матчах, «Монпелье» идет на 8-й строчке с 47 очками в 34 играх.

Чемпионат Франции. Лига 1

34-й тур

«Ницца» — «Монпелье» — 3:1 (3:1)

Голы: Лаборд, 3 (0:1). Будауи, 6 (1:1). Тодибо, 39 (2:1). Клод-Морис, 40 (3:1).

«Ницца»: Бенитес, Камара, Лотомба (Ндой, 81), Аталь (Данилюк, 64), Тодибо, Салиба, Шнейдерлен, Будауи (Ле Мелу, 64), Рони Лопеш (Нсоки, 90+1), Дольберг, Клод-Морис.

«Монпелье»: Омлин, Конгре (Ле Таллек, 60), Козза (Видаль, 79), Ферри (Шотар, 60), Ристич, Саванье, Молле (Шкулетич, 79), Самбия, Делор, Лаборд, Мавидиди (Вахи, 60).

Предупреждения: Молле, 56. Будауи, 59. Вахи, 66.

Судья: Дешепи (Франция).

25 апреля. Ницца. Стадион «Алльянц Ривьера».

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

В финале мы ждали огня, а получили извержение вулкана! ЦСКА спасся за доли секунды, но пропустил в овертайме
? Какие знаки зодиака покоряют с первого взгляда
Камера сняла драку со стрельбой на парковке у ТЦ в Москве
Эксперт предупредил о последствиях грядущей магнитной бури

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд