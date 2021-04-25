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Почеттино раскрыл подробности травмы Мбаппе

11:58
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Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино прокомментировал информацию о травме нападающего Килиана Мбаппе, которую он получил в мате 34-го тура чемпионата Франции против «Метца» (3:1). Он оформил дубль, однако был заменен на 87-й минуте из-за повреждения.

«Килиан повредил бедро. Мы надеемся, что травма не слишком серьезная. Он был обеспокоен, когда его заменили, но даже небольшое повреждение всегда болезненно», — приводит слова Почеттино официальный сайт чемпионата Франции.

В текущем сезоне 22-летний француз провел 42 матча во всех турнирах, забил 37 голов и сделал 5 результативных передач.

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