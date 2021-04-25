Почеттино раскрыл подробности травмы Мбаппе
Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино прокомментировал информацию о травме нападающего Килиана Мбаппе, которую он получил в мате 34-го тура чемпионата Франции против «Метца» (3:1). Он оформил дубль, однако был заменен на 87-й минуте из-за повреждения.
«Килиан повредил бедро. Мы надеемся, что травма не слишком серьезная. Он был обеспокоен, когда его заменили, но даже небольшое повреждение всегда болезненно», — приводит слова Почеттино официальный сайт чемпионата Франции.
В текущем сезоне 22-летний француз провел 42 матча во всех турнирах, забил 37 голов и сделал 5 результативных передач.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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