Леонардо: «Не вижу ситуации, при которой Мбаппе покинет клуб»

Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо заявил, что клуб рассчитывает продлить контракт с нападающим Килианом Мбаппе.

«Это потрясающий игрок. Мы собрали феноменальную тройку нападения: Месси — Неймар — Мбаппе. И рассчитываем, что она просуществует больше года.

Не думаю, что Килиан покинет клуб. Новый контракт? Это всегда было для нас приоритетной целью

Что, если он все же уйдет? Даже не думали об этом. Я не вижу ситуации, при которой он покинет клуб. Мы не можем этого представить», — сказал Леонардо в эфире Canal+.

Напомним, действующий контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до 30 июня 2022 года. Килиан выступает за «ПСЖ» с 2017 года, а до этого защищал цвета «Монако». В прошлом сезоне чемпионата Франции форвард принял участие в 31 матче, забил 27 голов и сделал семь результативных передач. Также на его счету восемь голов в 10 играх в Лиге чемпионов.