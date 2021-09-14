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Почеттино: «ПСЖ» и «Челси» — фавориты Лиги чемпионов»

19:57
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Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино рассказал, кого считает фаворитом в нынешнем сезоне-2021/22 Лиги чемпионов.

«Я пока не решил, кто будет в старте в следующем матче. Посмотрим после тренировки, есть некоторые сомнения из-за физического состояния ребят. Фавориты ЛЧ — «Челси» и мы. «ПСЖ» и «Челси» — лучшие команды турнира. Синие будут защищать титул. В это трансферное окно они потратили больше нас», — цитирует Почеттино RMC Sport.

Завтра, 15 сентября, «ПСЖ» сыграет с «Брюгге» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Начало — в 22.00 (мск).

Сегодня, 14 сентября, «Челси» встретится с петербургским «Зенитом». Начало — в 22.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://rmcsport.bfmtv.com/

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Виктория Кравченко все материалы автора

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