Леонардо: «Мбаппе — лучший футболист мира. Хотели бы, чтобы он всю жизнь провел в «ПСЖ»
Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо высказался о будущем нападающего Килиана Мбаппе в парижском клубе.
«Мбаппе — лучший футболист мира, — приводит слова RMC Sport. — Люди думают, что мы говорим это, потому что хотим продлить с ним контракт, но это особенная ситуация. Килиан невероятно зрел для своих лет. Хотели бы, чтобы он всю жизнь провел в «ПСЖ». Но мы должны уважать его позицию. Думаю, у нас все еще есть хорошие шансы продлить контракт».
В нынешнем сезоне 22-летний француз забил 13 мячей и отдал 14 результативных передач в 23 матчах.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
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Дополнительная информация:
https://rmcsport.bfmtv.com/football/transferts/mercato-en-direct-les-infos-et-rumeurs-du-16-decembre_LN-202112160105.html#article_71306
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